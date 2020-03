VIDEO | Palabras de agradecimiento del hijo de mujer de 85 años curada de Covid-19 en Cartagena

Una mujer británica de 85 años llegó a bordo de un crucero el pasado 8 de marzo a Cartagena. A partir de ese momento, los médicos han luchado por la vida de la primera persona diagnosticada con coronavirus.

Por fortuna, su estado de salud ha mejorado bastante. De hecho, aunque continúa hospitalizada debido a sus antecedentes médicos y avanzada edad, sería dada de alta este fin de semana. Por eso, John, hijo de la señora, agradeció a Colombia y a los médicos que ayudaron a su madre.

Palabras de agradecimiento del hijo de mujer de 85 años curada de Covid-19 en Cartagena ¿Qué dijo?

"Ya estaba en un estado crítico cuando llegó al hospital. Ahora está mucho mejor, por lo que le agradezco a todos en la clínica. Ellos salvaron la vida mi madre. En las últimas semanas he estado visitando la clínica y conocí a varios del equipo de enfermería, médicos y personal administrativa. Me ha sorprendido su dedicación y profesionalismo. Sus niveles de conocimiento y comunicación son muy buenos. Eso me ha dado mucha tranquilidad. Fue estresante para mí, pero más difícil para mi madre. Sin embargo, ya está obteniendo una recuperación favorable. Espero que pueda ser dada de alta este fin de semana"

