Estrenos musicales que debe escuchar durante la semana

Lanzamientos de nuestros artistas favoritos y para todos los gustos.

Dua Lipa – Future Nostalgia

El esperado segundo álbum de Dua Lipa ya está disponible con 12 temas inéditos que el público podrá en todas las plataformas digitales. Future Nostalgia incluye los éxitos globales Don’t Start Now y Physical, además de Break my Heart, el nuevo hit de la estrella inglesa.

Juan Pablo Vega – Dembow

El cantautor colombiano Juan Pablo Vega continúa reinventándose dentro de la escena musical latinoamericana. Dembow, su nuevo sencillo, es el segundo adelanto de su próxima producción discográfica y refleja un marcado sonido pop liderado por un teclado contundente y una letra que nos transporta a esa melancolía de lo que inevitablemente se dejó atrás, lo que no se vivió.

Sebastián Yatra y Ricky Martin – Falta amor

La canción, escrita por Yatra con los productores Andrés Torres y Mauricio Rengifo, es una nueva versión del tema original que formó parte del álbum de baladas que Yatra lanzó en el 2019 titulado Fantasía. Esta interpretación sirve como un adelanto de la gira que llevarán a cabo juntos Ricky Martin y Enrique Iglesias, que empezará en septiembre y donde Yatra servirá como artista de apertura.

Ovy On The Drums y Tini –Ya no me llames

El productor y artista colombiano Ovy On The Drums, quien se encuentra entre los productores latinos más reconocidos del momento, lanza su nuevo sencillo junto a la talentosa artista argentina Tini. Esta canción habla sobre amor y desamor, tema con el cual muchas personas se pueden sentir identificadas. La canción es perfecta para dedicar, ya que trata sobre salir de una relación en la que uno ya no quiere estar.

Remix de Passarinhos – Moral Distraída y Emicida

La banda nacional Moral Distraída nos sigue sorprendiendo con su flow latino y sus lanzamientos llenos de ritmo y energía. En esta oportunidad, la agrupación se reúne una vez más con el rapero Emicida para versionar uno de los éxitos del artista brasileño. Passarinhos remix se estrena luego de cinco años de la versión original, la que es interpretada junto a Vanessa Da Mata, y con un mensaje que sigue más vigente que nunca.

No estamos solos – ComeHere

La canción fue compuesta por Camilo ‘Shak’ García, vocalista y líder de la banda, quien en un momento de inmersión por un estado de depresión y ansiedad, decidió convertir todas esas sensaciones en arte. Así es como este track refleja ese momento en el que todos volteamos el polo y convertimos esos pensamientos negativos en la fuerza para salir de esa oscuridad en la que nos hunde la tristeza. Parte de la canción fue inspirada en una escena de Stranger Things, cuando Eleven es devuelta al Upside Down.

Esteman – Hasta que tú me quieras

El cantante colombiano nunca deja de sorprender con su característico estilo musical vanguardista y sus letras sinceras. Hoy demuestra una vez más su originalidad con su sencillo Hasta que tú me quieras. De la autoría de Esteman en colaboración con la compositora Claudia Brant, y producida por Adan Jodorowsky, esta es una canción brillante que muestra la sutil voz del artista colombiano, así como su capacidad inspiradora para conectarse con sus oyentes siendo abierto, honesto, y vulnerable.

Favorito – Camilo

“Favorito es el segundo capítulo de nuestra historia de amor. Yo tuve que dar muchas vueltas en el mundo, comer de todo, conocer y tener diferentes experiencias para darme cuenta de que mi lugar favorito era Evaluna, de eso habla esta canción”, expresó Camilo. “Quise lanzarla en este momento justo, porque estamos todos juntos en casa, sin posibilidad de viajar, por eso el video es una invitación a que disfruten con nosotros en lo que fue el viaje más lindo de nuestras vidas”.

Si quiere escuchar más música en estos días en casa, escuche nuestra playlist en Spotify

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar: