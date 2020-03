Españoles que estaban varados en Colombia, pudieron viajar a Madrid

Carlos Moniz, un español dedicado a la construcción que vive entre Madrid y Bogotá, emprendió este viernes uno de los viajes más angustiantes de su vida junto con cerca de 250 compatriotas suyos que estaban atrapados en Colombia por las medidas contra el coronavirus y fueron repatriados en un vuelo chárter.

Para esta operación la embajada española en Bogotá contrató con Iberia el envío de un avión que llegó vacío a la capital colombiana y recogió a 233 pasajeros que finalmente se presentaron hoy en el aeropuerto El Dorado para el viaje de regreso.

El grupo está formado en su mayoría por adultos, algunos empujando cochecitos con niños, todos con mascarillas y muchos con guantes, en un aeropuerto vacío en el que guardaban rigurosamente metros de distancia entre unos y otros para evitar el contagio.

ANGUSTIA LEJOS DE CASA

Entre ellos estaba Moniz, cuyo destino final es la provincia de Huelva (Andalucía), donde le esperan sus hijos pequeños, confiados al cuidado de los abuelos que, por ser del grupo más vulnerable al COVID-19, tienen más dificultades para atenderlos.

"Tengo los niños pequeños solos allí, vamos, están con los abuelos, pero ellos tienen más de 70 años, y vivo con el riesgo de que los abuelos salgan a la calle para hacer una compra y puedan coger al coronavirus, que lógicamente afecta más a personas mayores", dijo a Efe.

Moniz explicó que tiene empresa en Colombia y lleva ocho años yendo y viniendo, pero esta vez todo fue diferente porque la semana pasada el Gobierno colombiano suspendió los vuelos internacionales para tratar de contener el COVID-19, y desde el miércoles rige una cuarentena de 19 días que tiene paralizado al país.

"Lo que pasa es que esta vez, aunque viajo todos los meses por temas laborales (…) me he tenido que quedar más tiempo de la cuenta aquí por el problema del coronavirus", explicó.

Moniz, que llegó antes del mediodía a El Dorado para abordar el vuelo de Iberia, permitido por las autoridades colombianas a pesar del cierre de los cielos por tener carácter humanitario, afirmó que estos últimos días en Colombia no fueron fáciles.

"Vivía con ansiedad, tengo un poco de ansiedad por volver (…) Gracias a Dios han puesto ahora un vuelo de forma urgente para nosotros", afirmó Muniz, quien una vez llegue a Madrid tendrá que seguir el viaje a Sevilla y de allí, a Huelva.

MÁS DE 2.000 REPATRIADOS

El embajador de España en Colombia, Pablo Gómez de Olea, dijo a Efe que hasta el pasado jueves, antes de que comenzara el aislamiento ordenado por la Alcaldía de Bogotá, y al cual le siguió la cuarentena nacional que irá hasta el 13 de abril, había todavía en Colombia unos 2.600 españoles no residentes, de los cuales más de 2.000 ya lograron regresar con el apoyo del consulado.

"Desde hace una semana estamos haciendo este trabajo que se concentró en los vuelos que partieron del jueves al domingo pasado y así conseguimos reducir enormemente la cantidad de españoles varados en Colombia", añadió.

La embajada y el consulado esperaban más viajeros en este vuelo que partió de El Dorado con 233 pasajeros y 13 tripulantes y debe llegar al Adolfo Suárez de Madrid a las 06.00 hora local del sábado (05.00 GMT).

En el aeropuerto los esperaba personal del Consulado, Policía y Guardia Civil, pero a última hora varios viajeros no se presentaron, al parecer por problemas para llegar a Bogotá.

"Con la ayuda de las autoridades colombianas ayer logramos traer a unos españoles que estaban en Armenia (centro), pero hubo otros que no pudieron llegar a Bogotá", dijo a Efe un diplomático.

ALIVIADOS POR EL REGRESO

Claudia Salcedo, una colombo-española que vino a Bogotá por trabajo y tenía vuelo de regreso a Madrid para comienzos de abril, no ocultaba su alivio por haber conseguido una silla en el vuelo contratado con Iberia.

"La gente que está fuera siempre se dirige al consulado español. Siempre sabemos que los españoles fuera tienen protección del Gobierno español", dijo agradecida.

En el vuelo embarcaron también algunos ciudadanos de otros países europeos que tienen residencia en España o una conexión para seguir a sus destinos.

"Este es un esfuerzo notable de la embajada y el consulado que se ha coronado con éxito gracias a la colaboración de las autoridades colombianas y a la buena disposición de la compañía aérea", manifestó el embajador Gómez de Olea.

Al mismo tiempo que los españoles, decenas de mexicanos esperaban también su turno para embarcar de regreso a su país en otro vuelo humanitario.

"Me beneficia porque me van a sacar (de Bogotá), eso sí, me dejarán en la Ciudad de México y ya buscaremos la manera de cada quien llegar a sus ciudades", dijo a Efe Yolanda Soria, que estaba de turista en el centro de Colombia y según la cual hay cerca de 600 mexicanos esperando para volver a su país.