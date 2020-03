Conviviendo con el virus: la historia de una colombiana positiva por Covid-19

Contagio. La colombiana positiva por Covid-19 adquirió el virus en los primeros días de marzo en Madrid (España).

Descuido. La falta de decisiones claras en Madrid la convirtieron en un foco global del covid-19.

Tratamiento. Para tratar la enfermedad, a esta paciente le recetaron acetaminofén y descanso.

Liliana Pérez reside en España desde hace 7 años. Esta bogotana viajó en 2012 a hacer una nueva vida en el país ibérico, primero en Vitoria y luego en Madrid, siguiendo como fuente de empleo los call centers. Pero el trabajo que le da la subsistencia también se convirtió en la fuente del contagio del covid-19, que la ha tenido aislada de su pareja y del mundo durante 10 días.

En diálogo con PUBLIMETRO, esta mujer de 30 años de edad y administradora de empresas relató cómo adquirió el virus que ha provocado cuarentenas a nivel mundial. "Era cuestión de tiempo, tenía que ir en la ruta que comunica al aeropuerto con la capital. En el trabajo somos muchos usando huella para entrar, los microondas, los baños, respondiendo teléfonos compartiendo en general", dijo.

Al principio, el call center en el que trabaja, que controla la sucursal virtual de un banco, no le prestó importancia. "En la oficina había muchas personas con síntomas de resfriado que no consultaron con sus médicos y siguieron asistiendo al trabajo como si nada. Nadie le dio importancia al tema hasta que el gobierno decidió cerrar colegios, universidades y establecimientos en general donde se pudiera reunir mucha gente", aseguró.

Esta decisión se tomó cuando ya la colombiana positiva por Covid-19 estaba contagiada, pero los síntomas empezaron después. "El viernes 13 de marzo presenté la primera fiebre y de inmediato empecé a tratarla con acetaminofén. Al llamar a la línea destinada para COVID19 me dijeron que, según su cuestionario, mis síntomas no correspondían con los de alguien con este padecimiento y me mandaron a mi médico habitual. Fue hasta el lunes 16 de marzo que me dieron el diagnóstico", recordó.

Estos síntomas eran dolor de cabeza muy fuerte, fiebre entre 37.5 y 38 grados, y dolor muscular. Luego perdió los sentidos del olfato y el gusto, pero para ese momento ya había sido confirmado su positivo. A partir de ahí, empezó un tratamiento que a primera vista parece sencillo.

"El único tratamiento en mi caso ha sido acetaminofén 650 para la fiebre, mucha agua y estar encerrada. No he tenido que recurrir medicinas más fuertes o la hospitalización, pues se supone que la recuperación depende del tiempo como en un catarro común. Sin embargo entiendo que hay personas mayores a las que se les desarrolla como neumonía", dice.

España en riesgo

Liliana es uno de los 56.279 casos que, hasta el cierre de esta edición, habían sido descubiertos en España. Esta colombiana positiva por Covid-19 hace parte de una lista en un país solo superado en positivos por Estados Unidos, Italia y China, pero que, con 4158 pacientes fallecidos, es segundo por víctimas mortales. La dramática situación española es una de las preocupaciones que ha motivado cuarentenas en países como Colombia, donde la tasa de casos no había superado los 500 al cierre de esta edición y se registraban seis muertes.

Aunque en el país ibérico se decretó una cuarentena parcial, Madrid ha sido el foco desde el que se irradiaron miles de casos. Pero, sobre todo, los madrileños fueron irresponsables en el inicio del aislamiento, decretado el 9 de marzo y convertido en cuarentena el 15 del mismo mes. "Hasta el momento que empezaron a multar la gente se lo tomaba como vacaciones, se iba a los parques o de vinos. Nadie creyó la magnitud de este virus", recordó Liliana.

La magnitud de la crisis ha causado graves problemas, incluso, en su negocio. "En el peor de los escenarios, los servicios se han suspendido y se ha propuesto despidos masivos sin derecho a indemnización con la condición de una vez ser recontratados cuando se regularice el estado de alarma", afirmó Liliana. Aún así, en su caso, la compañía le brindará un computador para poder teletrabajar después de recibir el alta.

¿Una lección para Colombia?

Las decisiones tomadas en el país para evitar el caso español son un llamado de alerta. La colombiana positiva por Covid-19 pidió a los colombianos, sobre todo, reconocer la seriedad de la situación y acatar los llamados de aislamiento. El caso de Madrid, donde las residencias de adultos mayores se han convertido en morgues por los contagios y muertes masivos en su interior, podría repetirse en Bogotá si se mantiene la situación.

"Es un punto en el que hay que elegir entre la vida y la muerte. Si a mí me lo preguntan elegiré siempre la vida, la mía y la de los que me rodean. Esa es la pregunta que habría que hacerle a todo el que se las quiere dar de vivo o aquel que quiera hacer negocio en estos momentos a costa de la desdicha de los demás", dijo Liliana a PUBLIMETRO.

A la espera de que empiecen a activarse las ayudas gubernamentales, la colombiana positiva por Covid-19 pidió solidaridad y guardar el aislamiento. "Hay gente que porta el virus, no presenta síntomas y lo lleva a gente más vulnerable. Ahora mismo está en nuestras manos frenarlo. Elijamos la vida, hoy hay familiares de fallecidos por coronavirus que tienen que seguir su vida sin derecho a un funeral, misa o un último adiós", recalcó.

Cronología

31 de enero. Primer caso en España.

29 de febrero. España supera los 500 casos confirmados.

6 de marzo. Primer caso en Colombia. Uno de los días en que Liliana pudo contraer el virus.

9 de marzo. Se decreta estado de emergencia en España con cancelación de clases, suspensión de eventos masivos e inicio del teletrabajo. Casos en España: 1231

13 de marzo. Se decretan los primeros cierres de localidades en España. Liliana siente los primeros síntomas.

16 de marzo. Se detecta el positivo de Liliana. Empieza cuarentena en España. Casos en España: 9942. Casos en Colombia: 57

17 de marzo. Liliana pierde los sentidos del olfato y el gusto. Se decreta estado de emergencia en Colombia. Casos en Colombia: 102

23 de marzo. Inicia cuarentena en Colombia. Casos en Colombia: 306. Casos en España: 33.089

La frase

Entre más pronto tomemos conciencia y responsabilidad más rápido podremos volver a hacer la vida normal.

Liliana Pérez, colombiana contagiada de Covid-19 en España.