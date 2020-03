Patrullera que atendió caso de Maria Victoria contó detalles desconocidos

La uniformada recibió varios insultos de la joven que estaba incumpliendo la medida de confinamiento. Habló patrullera que atendió el caso de María Victoria.

La policía Damaris Sánchez contó a los medios cómo sucedieron los hechos. “Recibimos un requerimiento de un establecimiento comercial donde nos informan que había una mujer que estaba en alto grado de exaltación. Ella estaba manifestando que tenía el COVID-19 y que todos los del establecimiento se iban a morir”.

Cuando llegaron las autoridades se comunicaron con un familiar de la joven.

“El familiar nos informa que era mentira (que ella tenía coronavirus). Que había estado guardando la cuarentena en su residencia, que era el primer día en que ella salía. Notamos que se encontraba en estado de embriaguez; así que procedimos a retirarla del establecimiento”, afirmó.

Entonces empezaron los insultos de la mujer.

María Victoria se hizo famosa en el país por insultar a agentes de la Policía que le impusieron comparendos por violar la cuarentena. Tras la noticia, se conoció otro video burlándose de la cuarentena.

La mujer puso en su Instagram un video en donde camina las calles de Bogotá, mientras dice que está violando el confinamiento.

"Señoras y señores, estoy saliendo en pleno confinamiento de Bogotá. No hay nada, absolutamente nada. La ciudad está hermosa, es como un sueño. No hay trancones, no hay carros, ojalá se pudiera andar", dice la mujer mientras se graba.

