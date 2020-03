En plena cuarentena, sacan familias que vivían en albergues temporales del centro de Bogotá

Las familias, algunas con niños de brazos, residían en albergues temporales en las localidades de Santa Fe y Mártires.

Decenas de familias que vivían en albergues temporales del centro de Bogotá fueron expulsadas de sus habitaciones. La cuarentena ha provocado una emergencia para estas personas, que pagaban a diario su residencia y fueron arrojados a la calle en plena crisis del coronavirus. Las familias piden ayuda, pues algunas cuentan con niños de brazos.

Según CityTV, la cuarentena ha causado el cierre de establecimientos nocturnos como moteles y albergues temporales. Esto ha hecho que trabajadores sexuales, vendedores informales y otros residentes de los albergues sean expulsados. Además, la falta de público en las calles afecta gravemente a estas poblaciones.

"Sí están funcionando, pero nos están tirando a la calle porque no tenemos el diario para pagar. Hay muchos venezolanos que no tenemos comida", dijo uno de los afectados a CityTV. Además, otra mujer entrevistada por el medio aseguró que hay niños de brazos entre quienes fueron expulsados a la Avenida Caracas.

En zona de tolerancia, decenas de familias están en condiciones precarias y a la intemperie por haber sido expulsadas de residencias y hoteles al no tener para un paga diario #CityNoticiasMD Posted by Citytv.com.co on Tuesday, March 24, 2020

La directora del Departamento de Prosperidad Social, Susana Correa, afirmó que la población extranjera no será cubierta por medidas como el bono de 160.000 pesos para colombianos en situación de informalidad. "Nosotros no los tenemos censados. Ellos no están en ninguno de estos programas, es exclusivamente para colombianos", aseguró la alta funcionaria a Blu Radio.

