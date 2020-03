El vainazo del alcalde de Soacha a medidas de Claudia López para combatir el Covid-19

El vainazo del alcalde de Soacha a las medidas de Claudia López para combatir el Covid-19.

El alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, mostró su preocupación por decisiones de la Alcaldía de Bogotá.

En entrevista con Juan Diego Alvira, en Noticias Caracol, el mandatario se refirió a medidas anunciadas por la alcaldesa, sin decir su nombre.

Todo comenzó cuando Alvira le preguntó por el llamado que le ha hecho a algunos gobernantes, para "bajarle al protagonismo".

"Nosotros no podemos seguir sacando medidas locales, sin ver qué es lo que afecta al vecino y con eso creer que estamos siendo los primeros en el país. Esto es una gran maratón y no 100 metros, no es como estamos hoy, sino como vamos a entregar las ciudades cuando pase el coronavirus. No hacer ese protagoniso, trabajemos de la mano todas las autoridades para sacar adelante nuestra comunidad", dijo Saldarriaga.

"¿A quién se refiere?", preguntó Alvira.

De inmediato, respondió que han existido unas medidas que los tienen en aprietos.

"¿Quién los ha metido en aprietos?", reiteró el periodista.

"Anunciar que en Bogotá no se van a cobrar los servicios públicos (cómo lo informó la alcaldesa Claudia López) y posteriormente salir a decir que eso es una decisión del presidente. A penas sale la medida la gente dice: ¿y el alcalde de Soacha por qué no hace lo mismo?", explicó el mandatatario.

Al renglón seguido, continuó citando a la alcaldesa, sin mencionarla: "decisiones como que a nadie le ha faltar comida y techo (…) también le genera a uno graves inconvenientes esas declaraciones".

