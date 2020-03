Incertidumbre en la Terminal de Salitre: personas llegaron pero no les venden tiquetes

Cientos de personas llegaron a las puertas de la Terminal del Salitre buscando tiquetes a sus lugares de origen.

Un gran grupo de personas se agolpa a las entradas de la Terminal del Salitre, al occidente de Bogotá. Los viajeros tratan de conseguir tiquetes para llegar a otros municipios en medio de la incertidumbre por el inicio de la cuarentena en Colombia. Aún así, las empresas no han dado salida a estos servicios y no venden tiquetes.

Algunos de estos ya habían sido comprados con antelación o en línea. Sandra Torres, que viajaba hacia Yopal (Casanare) reveló la gravedad de la situación. "Nos vendieron los tiquetes y no nos avisaron diciendo que no había transporte desde hoy", dijo a Caracol Radio.

Las empresas de transporte no han despachado buses ni vendido tiquetes a los destinos que cubren. La Policía ha hecho presencia en la terminal para controlar la situación.

#Bogotá Difícil situación en la Terminal de transporte del Salitre, en Bogotá Los detalles con @Alexenlacalle https://t.co/nsvLGxSJDo pic.twitter.com/xl7ilcxqzC — Caracol Radio (@CaracolRadio) March 24, 2020

La directora de la Terminal, María Carmenza Estupiñán, hizo un llamado para que los bogotanos no se acerquen a la Terminal del Salitre. "No tenemos cómo sacarlos desde Bogotá este momento. No hay buses. Agradecemos que se queden en sus casas y guarden este aislamiento", pidió la funcionaria.

Siga a Publimetro en Google News.

También le puede interesar: