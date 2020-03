Acaparadores dejan a anciana sin nada que mercar y entre lágrimas

Es una situación de la que salimos todos juntos. De nada sirve egoísmos y falta de solidaridad ante la pandemia que acepta el mundo, pero no todos lo entienden así. El fiel reflejo es el de esta abuelita, de la cual su imagen se hizo viral al quedarse sin nada que mercar por culpa de los acaparadores.

La mujer de abultada edad no pudo hacer nada en contra de personas que arrasaron con los víveres, antes del confinamiento que hoy es casi global. Sucedió en Melbourne, Australia, pero bien pudo haber sido en cualquier tienda de Bogotá y otras ciudades de Colombia.

La imagen fue viralizada por el periodista Seb Costello, de Nine News, quien con costernación decía no entender la falta de empatía de las personas ante la anciana. "Esto evidencia quiénes sufren la innecesaria tendencia de comprar en pánico y del ‘yo primero", manifestó el comunicador.

Midday today.

Port Melbourne Coles.

Canned food aisle.

I’m told she was in tears.

This captures who is suffering from the me-first, unnecessary, trend of panic buying.

As @ScottMorrisonMP it “has to stop”. @9NewsAUS @theage @ACurrentAffair9 #coronavirus pic.twitter.com/sFMx8RFeb7

— Seb Costello (@SebCostello9) March 19, 2020