Taxistas cerraron Villavicencio para que turistas no entren con coronavirus

La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, anunció la cuarentena preventiva en la ciudad, con el fin de que este puente de San José nadie se lo tome como vacaciones.

Sin embargo, según reportes, ya son 400 las flotas que se preparan para salir a Villavicencio y familias enteras se movilizan hacia distintos sectores del país, con el fin de hacer turismo en épocas de confinamiento voluntario.

Pues en Villavicencio, en donde solo se registra un caso de coronavirus, los conductores de taxis han manifestado su inconformismo con la llegada masiva de turistas a la ciudad del Meta.

En las entradas a la capital llanera, decenas de taxistas han impedido la entrada a quienes quieren pasar el festivo en la ciudad. LOs trancones y las personas que se han devuelto relatan que la situación no es sencilla.

La autoridad municipal envió a la policía con el fin de mediar en la situación, pero los conductores aseguran que lo hacen para cuidar a los ciudadanos y que el virus pandémico, no llegue en masa.

Los taxistas se han estacionado en el peaje Pipiral y allí, solo dejan pasar a vehículos de carga, pero los vehículos particulares no están siendo aceptados.

(11:30 am). Atención!.Se presenta cierre por manifestación de taxistas en el peaje de Pipiral, quienes impiden el ingreso de vehículos particulares a la ciudad de Villavicencio, al parecer como prevención del COVID19. Policía intenta mediar en la situación. Sólo dejan pasar carga

pues claro vienen todos los que quieren evadir la cuarentena en Bogotá! Señores de Bogotá no vengan aquí, calienta mucho, no hay agua, hoteles Resraurante cerrados, handa la llorona por hay, los perros ladran toda la noche no dejan dormir. quedesen en Bogotá!

