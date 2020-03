En el aislamiento, se prohíbe el consumo de alcohol en establecimientos públicos

Tanto en Bogotá como en Cundinamarca se prohibirá el consumo de alcohol en establecimientos públicos durante el próximo puente.

Este miércoles, la alcaldesa de Bogotá Claudia López y el gobernador de Cundinamarca Nicolás García anunciaron medidas conjuntas para contrarrestar el contagio del coronavirus. Entre estas se expandió la ley seca propuesta en el departamento, para restringir el consumo de alcohol en establecimientos públicos.

López aseguró que este simulacro buscará asimilar lo que sucederá en caso de hacerse necesaria la cuarentena en Bogotá. Por esto, pidió a los bogotanos que si necesitan comprar licor, lo hagan en los supermercados y tiendas. En estos establecimientos, la venta de bebidas alcohólicas estará permitida. Pero no se permitirá el consumo de alcohol en establecimientos públicos como bares y restaurantes.

"Debo recalcar que esto no son unas vacaciones, no es un período de fiesta o para emborracharnos. Si usted quiere tomarse una cerveza o un aguardiente, listo. Pero no lo haga en público", recalcó la alcaldesa.

Esta situación aplicará en Bogotá a pesar del decreto del Ministerio del Interior que restringió los toques de queda. Según la mandataria, la decisión fue concertada con el propio presidente Iván Duque, lo que cumpliría la medida.

Siga a Publimetro en Google News.

Le puede interesar: