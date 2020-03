(Video) La conmovedora reacción de vendedor ambulante al recibir este regalazo de pareja colombiana

View this post on Instagram

¡Gran gesto humanitario! En Medellín una pareja abordó a un vendedor de cocadas, quien se llevó una gran sorpresa. . La pareja le compró el dulce en 300 mil pesos debido a la baja venta por el COVID-19. El señor, entre lágrimas, no lograba creer lo que estaba pasando. “Qué emoción. Es increíble. No tengo comida en la casa. Dios les pague”, dijo el vendedor. Video suministrado* Marzo/19/2020 #ultimahoracol