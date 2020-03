El llamado de Claudia López a los bogotanos a no acaparar artículos de primera necesidad

Claudia López llamó a los habitantes de Bogotá a no acaparar jabones, tapabocas, papel higiénico y otros elementos necesarios.

Miles de bogotanos han hecho largas colas en almacenes de cadena y depósitos en busca de artículos de primera necesidad. Videos en redes sociales muestran cómo en varios almacenes se han visto grandes aglomeraciones. Así mismo, se ha visto en varios puntos de afluencia de público la venta de estos productos en la calle.

Esta situación causó la alarma de la alcaldesa Claudia López. La mandataria advirtió para no acaparar estos artículos, y también para darles un buen uso.

#Video A esta hora en San Victorino cuidadanos hacen largas filas para poder comprar jabón antibacterial e implementos de aseo #MañanasBLU pic.twitter.com/bMirw8sXDM — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 16, 2020

"De nada sirve que uno tenga una tonelada de jabón si nadie más se va a poder lavar las manos. De nada sirve que uno tenga guardado papel higiénico, o geles o tapabocas si no lo van a usar. La demás gente los va a contagiar", aseguró la mandataria en rueda de prensa.

Además, la alcaldesa pidió que se use bien los tapabocas. "No se pongan los tapabocas si igual van a saludar de beso y de abrazo. Usen bien esos implementos porque si no, lo único que van a hacer es propagar el virus", dijo.

#EnVivo | Sigan aquí https://t.co/8tFimuxmU8 la transmisión en vivo desde @SectorSalud donde explicamos cómo haremos cumplimiento de las instrucciones expedidas desde la Presidencia frente al Coronavirus Covid-19. pic.twitter.com/2O6epXCqGF — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) March 16, 2020

