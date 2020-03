¡Pilas! A partir de hoy prohíben la entrada de extranjeros por el coronavirus

Conozca cuáles son las excepciones que hará el Gobierno. A partir de este lunes 16 de marzo están cerrados todos los aeropuertos del país para extranjeros.

Desde la hora cero de este lunes no se permitirá la entrada al país de ningún extranjero, salvo aquellos que tengan residencia. Esto, como parte de la ampliación de las medidas para controlar la expansión del coronavirus.

"Me permito informarle al país: a partir de este 16 de marzo se restringe el ingreso al país de personas no nacionales y no residentes en Colombia. Todos los pasajeros colombianos y residentes extranjeros tendrán aislamiento preventivo obligatorio por 14 días", afirmó Duque.

"A raíz no solo de los nuevos casos aparecidos en Colombia sino de lo que ha sucedido en otros países donde los casos han aumentado de manera sustancial, y hablamos de más de 100 países donde ya hay coronavirus, el Gobierno nacional ha ampliado esa medida a cualquier extranjero proveniente de cualquier país del mundo", dijo a periodistas la ministra de Transporte, Ángela Orozco.

La mayor parte de los casos de coronavirus confirmados en Colombia tiene en común que los infectados llegaron al país procedentes de España, Italia o Estados Unidos.

Como parte de las medidas de contención, el Gobierno también cerró desde el sábado la porosa frontera con Venezuela, de 2.219 kilómetros. Declaró dos días antes la emergencia sanitaria, con lo que se cancelaron prácticamente todos los eventos públicos en el país.

¿Quiénes pueden entrar?

De esta manera, los únicos que podrán ingresar al país son los colombianos y extranjeros con residencia en el país. Ellos estarán en cuarentena durante 14 días tras su llegada.

El Gobierno que las aerolíneas permitirán la modificación o cancelación de sus vuelos. Si usted tiene un vuelo programado, comuníquese con la aerolínea.

