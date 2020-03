¿Qué pasó en el caso de Ana María Castro, el "nuevo caso Colmenares"?

Todavía hay muchas preguntas en el caso de Ana María Castro, la joven que murió tras ser encontrada en plena calle 80.

El pasado 4 de marzo, la joven Ana María Castro iba a salir de rumba con unos amigos de la universidad y desapareció. Sus familiares la encontraron al día siguiente en el hospital Simón Bolívar, muerta por graves heridas. La joven apareció con fuertes golpes en la cabeza en la calle 80 con carrera 69K de Engativá.

El caso de Ana María Castro ha sido comparado con el de Luis Andrés Colmenares. Ambos aparecieron con golpes en la cabeza en el espacio público. Ambos iban a rumba con sus compañeros de universidad. Y en ambos, el rastro de las pruebas es muy extraño.

Según relató al diario El Tiempo Nidia Romero, madre de Ana María, la joven salió de su casa a las 4:00 pm. Ana María dijo que se encontraría con un amigo, y aseguró que volvería temprano para ir a estudiar en un curso de maquillaje profesional que estaba realizando. El último contacto que tuvieron fue a las 8:56 pm: "Mami, no te preocupes que yo voy a ir a estudiar", le escribió.

A partir de ahí hubo 12 horas de silencio, en las que la preocupada madre le hizo más de 50 llamadas hasta que, a las 9:30 am, se apagó el celular. Romero recibió la llamada de otra amiga hacia las 12:30 del mediodía del jueves 5 de marzo. La joven le dijo que estaba en el hospital Simón Bolívar, en el norte de Bogotá, y que se lo había dicho otro joven identificado como Mario, que estuvo con su hija la noche anterior.

Nidia llegó al hospital, pero allí le dijeron que la joven no había sido recibida. Sí le dijeron que había llegado un cuerpo sin identificar, que era el caso de Ana María Castro. El enfermero jefe le dijo a Romero que la joven había sido trasladada en la madrugada con muerte cerebral desde el hospital de Engativá.

“Comencé a gritar como loca. Luego me contaron que la niña había sufrido un paro cardiorrespiratorio, que sus pulmones habían colapsado y que murió a las 11:56 de aquella mañana. Yo, simplemente, enloquecí", dijo a El Tiempo.

Aparentemente, varias personas vieron cómo tiraban el cuerpo de la joven desde una camioneta negra en la calle 80 con carrera 69K. "Lo que yo no me explico es por qué no, desde ese mismo momento, buscaron el vehículo, lo inspeccionaron, lo inmovilizaron y llamaron a las tres personas que iban con mi hija allí", aseguró.

Por el caso de Ana María Castro, llevaron a Mario al CAI de Las Ferias. Mientras Ana María era llevada al hospital en una ambulancia, Mario trató de responder. No se sabe qué más sucedió, pero Nidia pidió que encontraran el bolso y el celular de su hija. El caso fue asumido por la Fiscalía y la oficina de abogados de Abelardo de la Espriella.

