El presidente Iván Duque anunció nuevas medidas para evitar la propagación del Covid.-19.

En su cuenta de Twitter, resaltó las restricciones temporales que tendrán los viajeros que a partir del lunes 16 de marzo de 2020.

"Me permito informarle al país: a partir de este 16 de marzo, se restringe el ingreso al país de personas no nacionales y no residentes en Colombia. Todos los pasajeros colombianos y residentes extranjeros tendrán aislamiento preventivo obligatorio por 14 días. #PrevenciónYAcción": @IvanDuque

Duque restringe el ingreso a Colombia de no nacionales y no residentes

El Ministerio de Salud y Proteccion Social confirmó este domingo diez casos nuevos de Covid-19 en el país, siete de ellos de personas que estuvieron en España o Estados Unidos, con lo que ascienden a 34 los contagiados en Colombia.

De los 10 casos nuevos, dos fueron reportados en Bogotá, un hombre adulto y una mujer joven que estuvieron recientemente en España, y dos en Cartagena de Indias, que se tratan de "casos de contacto".

El Ministerio detalló que hay un caso nuevo producto de contagio local en Neiva y también hay uno en Cali.

Además, se confirmó el primer caso en Cúcuta. Se trata de una mujer adulta "con viaje previo a España", que se encuentra "en aislamiento supervisado en casa".

Otros dos casos están en Manizales y Dosquebradas, son dos personas que estuvieron recientemente en Estados Unidos, mientras que en Medellín se reportó el décimo, un hombre "con viaje previo" a España, Bosnia y Croacia.