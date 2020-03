La fuerte denuncia de Nicolás Maduro contra Colombia por manejo del coronavirus

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el Gobierno de Colombia "no contesta las llamadas" que le ha hecho su gabinete para tomar medidas en conjunto contra el coronavirus, si bien destacó que el Ejecutivo de Brasil y el suyo están colaborando en esta materia.

"Nuestro canciller ha estado llamando al canciller colombiano y no contesta la llamada. El ministro de Salud de Venezuela ha estado llamando al ministro de Salud en Colombia y no contesta la llamada. Luego, el ministro de Defensa llamó al ministro de Defensa (de Colombia) y no contestan la llamada"

Por ello, Maduro instó al presidente de Colombia, Iván Duque, a dejar de lado "extremismos ideológicos". Y es que la atención del coronavirus es "una causa humanitaria" para proteger "la salud y la vida del pueblo de Colombia y Venezuela".

A juicio del mandatario venezolano, "es obligante la coordinación entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de Venezuela, las autoridades sanitarias, militares, policiales, fronterizas", por lo que pidió apoyo a la opinión pública de Colombia.

"Vamos a seguir insistiendo hasta que lo logremos, aquí no está en juego la diferencia ideológica o política con un Gobierno en Colombia. No, lo que está en juego es la protección de la salud y la vida del pueblo de Colombia y Venezuela que comparten esa inmensa frontera"

Sin embargo, lejos de llegar a un acuerdo, el gobierno de Iván Duque tomó cartas en el asunto y cerró la frontera. Dicha decisión, como era de esperarse, no gustó en

