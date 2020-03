El abogado del artista afirmó que la decisión fue tomada partiendo de las pruebas físicas y el material probatorio recogido por la Fiscalía.

Por tanto, el imitador de Pipe Bueno, Richard Muñoz, queda libre de cualquier responsabilidad penal por tratarse de un acto en legítima defensa.

Luego de varios aplazamientos, el caso se retomó este viernes.

Cabe recordar, que el artista fue quién contó que los hechos ocurrieron en agosto pasado, luego de una de sus presentaciones en Fusagasugá.

Y es que un delincuente intentó robarlo a él y a su esposa.

“Se acercó a mí con un arma blanca, con el cuchillo, y me dijo: ‘Deme todo gonorrea, deme todo lo que tenga y no haga nada’, y mi esposa al ver la situación no tuvo la misma calma que yo tuve y quiso confrontar al bandido”, dijo sobre lo que pasó.

Hoy, el imitador de 'Yo me lamo' ya no tendrá que preocuparse por sus antecedentes penales.

Cierran el caso de Imitador de 'Yo me llamo' que mató al hombre que asesinó a su esposa

