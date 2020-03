Pareja que llevaba 60 años de casados fallece con horas de diferencia por coronavirus. "Mis padres murieron solos, asesinados por el virus el mismo día", dice hijo de la pareja.

Severa Belotti (82) y Luigi Carrara (86), un matrimonio italiano que llevaba 60 años de casados y que residían en la localidad de Albino en Lombardía, fallecieron con horas de diferencia en Italia debido al brote de coronavirus que afecta al país y que ha dejado un saldo hasta el martes de 631 muertos.

Su hijo Luca se despidió a través de Facebook, ya que no pudo estar con ellos durante sus últimos días de vida debido a la cuarentena que existe en la nación peninsular.

"Chau papá y mamá, este virus malo se los llevó a ambos el mismo día, ¿seguirán discutiendo allá arriba también? Creo que sí, pero luego todo terminaba con un abrazo", señaló. Posteriormente, dio a conocer sus impresiones al diario italiano Il Corriere della Sera, afirmando que "eran así, pero siempre se buscaban".

"Y es cierto que eran personas mayores, pero estaban bien, mi padre a su edad no sabía qué era ir al médico. La verdad es que esta no es una gripe común, es una gripe terrible y si terminas en el hospital, sales vivo o muerto", relató.

Luca, quien también vive en Albino, indicó que sus padres "pasaron ocho días con fiebre de 39 grados", agregando que "el médico de cabecera no estaba, los equipos de emergencia no pudieron ir". Tras esto, el fin de semana fueron trasladados ambos al hospital Papa Juan XXIII de Bérgamo.

"En el hospital es un desastre. Ya no saben dónde colocar a los pacientes, probablemente los médicos están haciendo una selección y dejando ir a los mayores. Pero, por otra parte, ¿qué pueden hacer?", reflexionó.

La soledad por el aislamiento

Luca lamentó además la soledad que debieron enfrentar sus padres debido al aislamiento que existe en el país, el más afectado en Europa por el Covid-19.

"Mis padres murieron solos, asesinados por el virus el mismo día. Tus seres queridos permanecen solos y ni siquiera puedes despedirte de ellos, abrazarlos, tratar de darles algo de consuelo, tal vez incluso con una mentira piadosa: todo va a estar bien", señaló.

En se sentido, confesó que "no los volví a ver". "Los cuerpos fueron llevados al cementerio y sabemos que los van a cremar en días, porque hay demasiados muertos", aseveró.

Por último, indicó que tanto él, como su esposa y dos hijos están en cuarentena. "Así que la tristeza es doble. En este momento, no puedo ver a mi hermana, que se encargó de todo el papeleo. No puedo recibir la visita de un amigo. Nada. En un día perdí a mis dos padres. Pero seguiremos adelante, como siempre me enseñó mi padre", remató.

