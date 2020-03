La medida que tomó Duque contra coronavirus, que dicen que es "tardía"

El presidente colombiano, Iván Duque, anunció este miércoles que los viajeros que lleguen al país procedentes de España, Italia, Francia y China tendrán que ponerse en "aislamiento preventivo" con el fin de "proteger la salud colectiva" ante la propagación del coronavirus. La medida de Duque contra coronavirus que llaman 'tardía'.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, precisó que quienes lleguen de esos cuatro países deberán entrar en "autoaislamiento en sus casas durante 14 días".

La medida sin embargo no será de fácil aplicación porque deja en manos del viajero el control de su aislamiento y no tiene en cuenta que muchos turistas vienen al país por pocos días, con lo cual no tendrían como cumplir la cuarentena.

"A partir del anuncio, las aerolíneas deben informar a los pasajeros por lo menos con cuatro horas de anticipación en los vuelos procedentes de dichos países que una vez lleguen a Colombia deberán autoaislarse en los sitios de domicilio u hoteles", aseguró el ministro.

Ruiz añadió que si el viajero "no tiene la posibilidad de costearse los gastos de autoaislamiento, se recomendará no venir al país".

De los cuatro países cuyos viajeros serán aislados de manera preventiva, el más afectado es España que tiene 42 frecuencias semanales directas de Iberia, Air Europa y Avianca que conectan a Madrid y Barcelona con Bogotá, Medellín y Cali.

Air France tiene un vuelo diario de París a Bogotá, mientras que Italia y China no cuentan con vuelos directos a Colombia.

Cómo tarde no ? Debió pensar en eso en vez de poner a firmar maricas declaraciones juramentadas a la entrada de migración !!! — Alberto Peña (@betttoo) March 11, 2020

La primera persona que detectaron con coronavirus unos cuantos días después, llegó al aeropuerto no le hicieron nada, estuvo en reuniones de bienvenida con su familia, estuvo con mucha gente, 😂eso ya debe estar muy regado jajaja — mariapaula (@mariapa05527055) March 11, 2020

¿Un poco tarde para eso no? La declaración juramentada no servía sino para desperdiciar papel.

Inepto. — Itzamar Cherbonneau 📚 Bogota ❤ Paris (@Mar_Cherbonneau) March 11, 2020

Un tantico tarde…. — Jack Baltimore (@JackDeLaConcha) March 11, 2020

Tarde muy tarde.

País gobernado por un INEPTO. pic.twitter.com/FD0JMLLoJb — COP (@ANDRES2007UK) March 11, 2020

La estrategia de este gobierno es hacinar a todos los pasajeros extranjeros en pequeñas salas sin medidas sanitarias. Se debe aislar a cada persona. Si una de ellas era portadora, ya contagió a las demás. La misma lógica estupida aplicada a los centros penales. — Nayid Buskele (@Nayibbloqueados) March 11, 2020

