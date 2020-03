El primer caso de coronavirus confirmado en Colombia se anunció el último viernes por la tarde. A partir de allí muchas son las explicaciones que la gente quiere saber, evitando que la enfermedad se propague en Bogotá y Colombia.

Todas las voces son esperadas, pero ahora llega una muy particular que estuvo expuesto al contacto de la enfermedad con la joven portadora del virus. Se trata de un ciudadano francés que viajó con la joven de 19 años, en un vuelo con destino a Colombia, a través de la aerolínea Air France.

La odisea del extranjero que viajó junto a la colombiana contagiada con coronavirus

Luego de conocerse que estuvo expuesto a la portadora, la Secretaría de Salud de Bogotá se contactó con él, pero el galo creyó que se trataba de una trampa.

"Yo estaba en una cena con unos amigos cuando me entró un mensaje de una tal Mónica que me decía que yo había viajado en el vuelo de Air France donde venía la colombiana contagiada. Era un número personal con la foto de una menor. Todos creímos que se trataba de una trampa para sacarme dinero, no me lo creí", manifestó el hombre al diario El Tiempo.

Luego de dudar si era real o no, el ciudadano consultó con fuentes y corroboró que sí se trataba de la Secretaría de Salud y no de una estafa. Allí, aceptó conversar y tomar las precauciones necesarias.

No obstante, al pasar 9 días tras el contacto y no presentar síntomas, el hombre resultó asintomático. Por lo mismo, le pidieron al francés guardar cautela y no comunicar la noticia, con el fin de no generar pánico entre las personas que lo rodean. De todas maneras, el hombre sigue en comunicación por si hasta el día 14 del encuentro presenta alguna sintomatología.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: