Real Betis vs. Real Madrid | Después de El Clásico, ahora a confirmar

Real Madrid va camino a conquistar una nueva liga de España. Si lo logra, será la número 34 de su historia, pero lograrlo no será nada fácil. Luego de arrebatarle la punta al Barcelona tras ganarle el clásico, el conjunto merengue no se puede permitir un tropiezo. El link para ver EN VIVO Real Betis vs Real Madrid GRATIS ONLINE lo encuentra más abajo.

Por eso, el partido en el estadio Benito Villamarín de Sevilla no será nada fácil. Real Madrid no solo deberá preocuparse por su rival, sino jugar con la presión que le puso el Barcelona al ganarle a la Real Sociedad. Ante tal responsabilidad, Zinedine Zidane no se guarda nada y suma soldados para su causa. James Rodríguez y el brasileño Rodrygo vuelven a convocatoria.

Con el envión anímico que significó vencer al Barcelona en el Santiago Bernabéu, el conjunto merengue espera valerse del Betis. Además, el conjunto sevillano no viene en el mejor estado de forma. El entrenador Rubi está en el ojo del huracán y el resultado ante el Madrid será bisagra para su futuro en el banquillo.

EN VIVO Real Betis vs Real Madrid GRATIS ONLINE

Día: 7 de marzo

Hora: 3:00pm

Canal: DirecTV Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)