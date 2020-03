Once Caldas vs. América de Cali | Visita de paso del Diablo

América de Cali está mirando a dos frentes. Al empezar su participación en la Copa Libertadores, el dilema sobre qué jugadores poner en cada partido carcome al DT Alexandre Guimaraes. Ahora, antes de viajar a Santiago de Chile para medirse a la Universidad Católica, el conjunto escarlata debe hacer una parada técnica en Manizales. El link para ver EN VIVO Once Caldas vs América de Cali GRATIS ONLINE lo encuentra más abajo.

Allí lo recibirá Once Caldas, con los mismos once puntos que tiene La Mechita. Por eso, el juego es directo, aunque el desgaste americano vuelve favorito a los albos. Guimaraes piensa en colocar una nómina mixta, mucho más tras la derrota entre semana ante Gremio, en el debut copero.

Por su parte, Once Caldas espera hacer leña del árbol caído. Pero, más allá de eso, los de Manizales llegan con la moral en alza tras su victoria en el clásico del café, ante Deportivo Pereira. No obstante, la cuenta pendiente del blanco blanco esta temporada se da en Palogrande, donde aún no ganó en el campeonato.

EN VIVO Once Caldas vs América de Cali GRATIS ONLINE

Día: 7 de marzo

Hora: 4:00pm

Canal: WIN Sports + (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)