¡Confirmado! Pico y placa este fin de semana en Bogotá

La Secretaría de Ambiente decretó este jueves 5 de marzo de 2020 una nueva alerta amarilla por altas concentraciones de contaminación en varios sectores de Bogotá. Dicha determinación se tomó luego de realizar diferentes mediciones, análisis y pronósticos.

Eso sí, según expresó la Secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, una de las principales causas se debe a los incendios en la región en los últimos días. Razón por la que se implementará pico y placa ambiental tanto para vehículos particulares como para motos. De igual manera, informaron que las altas temperaturas también influyeron.

La medida regirá de la siguiente manera: los sábados de 6:30 a.m. a 6 p.m. y los domingo de 6:30 a.m. a 2 p.m., dependiendo de si la placa es par o impar. Cabe resaltar que esto no aplicará para los taxis, pero sí para los vehículos de carga.

¿Cómo será el pico y placa este fin de semana en Bogotá?

Recordemos que el pasado 17 de febrero pasado, la Alcaldía de Bogotá había levantado una alerta amarilla. En aquel momento duró once días y afectó a localidades como Ciudad Bolívar, Bosa, Fontibón, Kennedy y Puente Aranda.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: