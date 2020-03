Revelan quién sería la mujer que conversó con el 'Ñeñe' para la compra de votos de Duque

Después de la pregunta que lanzó el senador Álvaro Uribe, revelan quién sería la mujer que conversó con el 'Ñeñe' Hernández para la compra de votos de Duque.

El expresidente y ahora congresista pidió a la mujer que habla en las interceptaciones que diera la cara. Sin embargo, un periodista reveló su identidad.

Se trataría de una asesora de Uribe y amiga de María Mónica Uribina, esposa del 'Ñeñe'.

Las interceptaciones que hablan de una posible compra de votos para Duque fueron realizadas a José Hernández Aponte, esposo de la exreina María Mónica Urbina y conocido como 'Ñeñe' Hernández. El audio fue revelado por el periodista Gonzalo Guillén y se trata de una interceptación de la Fiscalía. Al parecer, se hizo para dar claridad en el homicidio de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, hijo de Carlos Rodríguez, dueño de la sastrería GQ.

En dicho audio Hernández se comunica con una mujer que identificaron con las siglas 'MD'. Ahí se habla de mil millones de pesos "que se robaron de Vargas Lleras". Al parecer, este dinero era para comprarle votos en la costa norte a Germán Vargas Lleras en la primera vuelta, pero se usaron para Duque.

Esa mujer sería María Claudia Daza, asesora de Uribe. Así lo aseguró el periodista Julián Martínez.

Finalmente, Uribe publicó un trino respondiendo a esa afirmación:

María Claudia Daza me dice: “Es amiga desde la niñez de MaríaMónicaUrbina esposa del Ñeñe, por ende de éste, que no figuraba como narcotraficante, relación que no incluyó solicitudes de dineros para campañas menos de compra de votos”

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 5, 2020