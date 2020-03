¿Cuál es la verdad? Cuidadora de Júpiter dice que es mentira que esté por morirse

Tras varios días de mejora, se conoció un último diagnóstico sobre la salud del león Júpiter. Los exámenes revelaron que la salud del felino es complicada. Júpiter se encuentra en fase terminal y ya no haya nada qué hacer.

El diagnóstico indicó que Júpiter tiene varias masas tumorales en el hígado. También registró disfunción renal y uremia. Esto “significa un estado crítico”, según el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente.

Pues el Dagma informó a medios y a la comunidad en general, que lastimosamente, el león que conmovió y movió muchas fibras en el país, está en su fase terminal.

"El león está en su fase terminal (…) las masas tumorales que tiene en el parenquima hepático pueden ser vestigios de un proceso metastásico", señaló el director de Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), entidad adscrita a la Alcaldía de Cali, Carlos Calderón.

Pese a este “cuadro médico complejo”, Ana Julia Torres, cuidadora de Júpiter asegura que esto no es verdad y que él sigue luchando por su vida y que se le nota más motivado.

Pero asegura algo más grave y es que en realidad le quieren aplicar la eutanasia camuflada y que buscan dormirlo.

“Quisiera encontrarme cara a cara con el director del Dagma para que me sostenga todas las barbaridades que dijo. Ese señor es un irresponsable que sale a entregar partes médicos sin exámenes que validen eso. A Júpiter no lo vamos a dejar dormir, porque no confiamos en el Dagma y creemos que se le puede practicar una eutanasia camuflada”, aseguró la cuidadora del felino.

Mientras tanto, el instituto determinará cómo serán los últimos días de Júpiter y cuáles serán los cuidados paliativos.

El león se convirtió en noticia cuando su cuidadora denunció el estado en que se encontraba, luego de que el Dagma lo trasladara de Cali a Montería.

El león, que pesaba cerca de 300 kilos, pasó a pesar 90, en menos de 10 meses y el cáncer de hígado, sería la razón.