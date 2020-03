Barça Legends vs. Colombia Legends | El Campín se paraliza con las figuras históricas culés

¿Quién no soñó con ver al Barcelona en vivo y en directo? En esta ocasión, aunque no estarán Messi, Griezmann, Busquets y compañía, vendrán viejas glorias del club culé. Jugadores como Rivaldo, Javier Saviola, Hristo Stoichkov, Carles Puyol, Juliano Belletti, entre otros, engalanarán El Campín. El link para Ver EN VIVO Barcelona Legends vs Colombia Legends ONLINE GRATIS AHORA STREAMING lo encuentras más abajo

La primera parada de esta escuadra fue en Cali. Allí, los blaugranas, lejos de ver el partido como un juego amistoso, lo asumieron con toda la seriedad del caso. De hecho, se impusieron con un contundente 4-0 sobre las Leyendas del América y del Cali. Por eso, esta ocasión no será la excepción y, de seguro, el conjunto español ofrecerá un gran espectáculo en la capital del país.

El rival del Barça Legends será la selección Colombia Legends. Estrellas como Iván Ramíro Córdoba, Freddy 'Totono' Grisales, Carlos 'El Pibe' Valderrama, vestirán la Tricolor. Razón por la que, con dichos nombres, el compromiso promete y los hinchas cafeteros podrán disfrutar de comienzo a fin.

Ver EN VIVO Barcelona Legends vs Colombia Legends ONLINE GRATIS AHORA STREAMING

Día: 5 de marzo

Hora: 7:40 p.m.

Canales: WIN Sports+ (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)