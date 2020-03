Tras revelarse un audio en el que lo involucran, Uribe salió a explicar, de inmediato, su relación con el esposo de María Mónica Urbina.

Según el senador, nunca trató con 'Ñeñe' Hernández ni recibió dinero de él, así como lo señala el audio.

Sin embargo, reconoció en los mismos trinos que sí se tomó una foto con el hombre. Además, trinó un mensaje de condolencia cuando lo asesinaron.

3/3 Ñeñe Hernández: de documentos que me entregaron puro cuento

#UribeComproLaEleccionDeDuque

No solo lo dice Aida Merlano, también Ñeñe Hernández.

La Presidencia está untada del dinero narco d Marquitos Figueroa. Alguna diferencia con el Cartel de Cali donando a Samper? No.

Col no solo es el país más corrupto del mundo, es el más podrido. pic.twitter.com/wePdzlYgPu

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) March 4, 2020