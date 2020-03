Junior vs. Flamengo | La Arenosa recibe al campeón de América

Será una fiesta de gala. No solo por ser el estreno del Junior de Barranquilla, el consentido de la Arenosa, en la Copa Libertadores, sino porque en frente estará el flamante campeón de América, Flamengo. El link para ver EN VIVO Junior de Barranquilla vs Flamengo GRATIS ONLINE lo encuentra más abajo.

El estadio Metropolitano presentará un lleno con la ilusión de ver a los tiburones pegarle un susto a los cariocas y por qué no, ganarles. Sin embargo, no es tarea fácil aunque tampoco misión imposible.

Aunque sabe que enfrenta al gran candidato, Junior está obligado a hacer una gran Copa Libertadores. Al menos para eso se armó, más allá del presente irregular en el campeonato colombiano, el equipo que dirige Julio Comesaña tiene plantilla para afrontar la competencia internacional.

Flamengo no parece el rival a vencer en el grupo, dando por descontada su supremacía, pero conseguir tres puntos ante los actuales monarcas sería un rédito que encamine la clasificación a la segunda fase.

No obstante, los curramberos afrontan problemas para chocar contra el Mengão, producto de las lesiones. Seguro no estará Cristian Higuita, quien aunque dejó atrás una lesión muscular, no está apto para desarrollar su fútbol en un partido oficial.

El otro tocado es Fabián Viáfara. El lateral presentó molestias, pero el técnico es optimista y lo esperará hasta último momento. Comesaña quiere contar con uno de los refuerzos que más ha rendido en lo que va de 2020.

EN VIVO Junior de Barranquilla vs Flamengo GRATIS ONLINE

Día: 4 de marzo

Hora: 7:30pm

Canal: FOX Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)