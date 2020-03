Tras alza en el pasaje de TransMilenio, usuarios se quejan por colapso

Este lunes se dio un alza en el pasaje de TransMilenio a 2500 pesos, así como la entrada de nueva flota.

Cerca de dos millones de usuarios del sistema TransMilenio vivieron este lunes un aumento en el precio del servicio. Los pasajeros del sistema tuvieron un alza en el pasaje de TransMilenio de 100 pesos. Aún así, y a pesar del ingreso de nuevos buses al sistema, los usuarios siguieron quejándose de problemas.

La congestión en el sistema se ha visto, sobre todo, en las troncales NQS Sur y Calle 80. En especial, la troncal NQS Sur a la altura de Soacha fue muy congestionada. Demoras de más de 30 minutos en estaciones como San Mateo y Terreros fueron denunciadas por usuarios de Twitter. Incluso se denunció la llegada de trancones en el carril exclusivo.

MAL SERVICIO. El pasaje de #TransMilenio subió 100 pesos, pero los usuarios reclaman que el servicio no mejora como anunció la administrcion. Estación San Mateo hoy. #NoticiasSinControl #Noticias #Información pic.twitter.com/ofpiYL4y36

@TransMilenio como es posible que más de 40min en Terreros y no pasa ningún bus. Es una falta de respeto para los usuarios

Qué mal genio, hacen show por todo lado informando que ingresan nuevos buses al sistema, pero llevo mas de 1 mes devolviéndome hasta San Mateo desde la despensa porque no pasan buses donde uno quepa, y los que pasan ni abrir la puerta dejan. @TransMilenio

Una hora entre San Mateo y Venencia 😠😠🤬 2.500 por este pesimo servicio de @TransMilenio, no se que es peor si el trancon de la autopista sur o transmilenio, aparte no fueron capaces de reportar que sucedio esta mañana que porque no habia servicio en San Mateo 🤬😠 HPTAAAAAAAS

— Felipe Salas ✊ (@fsalasparra) March 2, 2020