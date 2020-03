Cúcuta vs. Bucaramanga | Una nueva edición del clásico del oriente envuelto en polémicas

Días de tensión en las toldas motilonas. El presidente del club, José Augusto Cadena, expresó unas polémicas declaraciones contra la institución. En un audio filtrado, afirmó que Cúcuta es una "porquería de plaza". Además, dijo que solo merece un "equipo Sub 20". El link para Ver EN VIVO Cúcuta Deportivo VS Atlético Bucaramanga ONLINE GRATIS STREAMING AHORA Liga Betplay I-2020 lo encuentra más abajo

“Yo no vuelvo a hacer más promociones de 3×1. Se han vendido 11 millones de pesos. Eso es una porquería de plaza la verdad. Lo que tengo que armar es un equipo Sub-20, bien barato. A los hinchas tampoco les interesa el club, no les interesa nada, entonces tampoco me va interesar lo que ellos piensen. No vuelvo a hacer una promoción de esa m!€·$&”

PRIMICIA: Tras el anuncio de @JoseACadenaM de llevarse al @Cucutaoficial de la ciudad, se conoció un polémico audio en el que el dirigente afirma que Cúcuta es una ‘porquería de plaza’ y lo que se merece es un ‘equipo baratico, un equipo Sub 20’. pic.twitter.com/YzCQ3Dtq0N — Diario La Opinión (@laopinioncucuta) February 24, 2020

Dichas declaraciones, sumado a las deudas que aquejan a la institución cucuteña, llevaron a poner en duda dónde se jugaría el clásico contra Bucaramanga. De hecho, se planteó la idea de que el encuentro se llevará a cabo en el estadio Alfonso López.

Sin embargo, en las últimas horas y tras unas disculpas del presidente José Augusto Cadena, Dimayor confirmó que, en definitiva, sí jugarán en el estadio General Santander.

Atención🔴 ⚽️DIMAYOR se permite ratificar que el partido correspondiente a la fecha 7⃣ entre Cúcuta Deportivo vs Atlético Bucaramanga se jugará en el estadio General Santander, conforme a la programación publicada inicialmente.⚽️ — DIMAYOR (@Dimayor) February 27, 2020

Día: 1 de marzo

Hora: 6:10 p.m.

