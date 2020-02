América vs. Deportivo Cali | Furia roja en el Pascual

Aunque suene a frase de cajón, en esta ocasión aplica más que nunca “América y Cali a ganar, aquí no se puede empatar”. Teniendo en cuenta que a final de semestre solo habrá cupo para cuatro equipos, escarlatas y azucareros no podrán ceder más terreno. El link para ver EN VIVO América de Cali vs Deportivo Cali GRATIS lo encuentra más abajo.

Las noticias en las toldas rojas no son las mejores. Adrián Ramos, Juan Pablo Segovia y Luis Paz, jugadores determinantes en el planteamiento de Guimarães, no estarán por lesión. De igual manera, Rafael Carrascal se perderá el encuentro por sanción. Por fortuna, Juan David Pérez superó una molestia física y regresará. No obstante, es una incógnita saber la formación escarlata. Guimaraes no solo puede pensar en el clásico, sino en el debut de los Diablos ante Gremio de Porto Alegre.

Caso contrario ocurre con el Deportivo Cali. El director técnico Alfredo Arias contará con lo mejor de su nómina. Además, aprovechando el envión anímico de la clasificación en Sudamericana, irán por el batacazo.

EN VIVO América de Cali vs Deportivo Cali GRATIS

Día: 29 de febrero

Hora: 6:10pm

Canal: WIN Sports + (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)