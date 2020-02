Bebé rescatado en avalancha de Piedecuesta tuvo hemorragia cerebral leve

Se encontraron también múltiples contusiones en el bebé de 8 meses que fue rescatado de la avalancha de Piedecuesta.

El pequeño Dilan Matías Jaimes ha vivido una conmovedora historia de supervivencia tras la avalancha de Piedecuesta del pasado martes. El bebé, de solo 8 meses de edad, fue encontrado en medio del alud. Las autoridades pudieron rescatar al menor, que se encuentra fuera de peligro pero con algunos problemas de salud.

El mayor problema que se encontró fue una leve hemorragia cerebral que fue controlada. "Te hicimos una tomografía inicial donde observamos unos puntos hemorrágicos pequeños con el neurocirujano, los cuales hoy controlamos con otra tomografía", dijo el médico que atendió al menor, Didier Cabrera, a Blu Radio.

Según la evolución del menor, Cabrera aseguró que no hay compromisos evidentes en su salud. "Observamos que están aún estables. No han incrementado. Neurológicamente el niño está bien, no tiene déficit. Es leve, realmente, pero es de observar", añadió.

Además, el bebé sufrió múltiples contusiones y laceraciones luego de haber sido arrastrado por la avalancha de Piedecuesta. Su llanto llamó la atención de los vecinos que lo lograron rescatar entre el lodo y los escombros.

