La desgarradora foto y relato de la cuidadora de Júpiter el león

La historia de Júpiter, el león que agoniza en Montería, ha movilizado a miles de colombianos hacia las redes sociales. La desgarradora foto y relato de la cuidadora de Júpiter.

Con el hashtag #SalvemosAJúpiter miles se han unido al clamor para llevar de vuelta a Cali al león.

El ejemplar pasó de pesar 300 kilos a 90 kilos y su estado de desnutrición es evidente.

La denuncia de este caso la dio a conocer Ana Julia Torres, la mujer que fue su cuidadora en Cali y quien decidió ir a visitarlo para saber como estaba el felino que tiene por nombre 'Jupiter'.

Luego de conocer su estado, la que era su cuidadora busca que 'Jupiter' sea trasladado nuevamente a Cali.

Se conoció que la cuidadora ha iniciado la lucha para salvar al león y se conocieron imágenes de su reencuentro y el relato es estremecedor.

"Júpiter vivió una vida tranquila, digna y saludable por 10 años en Villa Lorena, una fundación/ Santuario para animales maltratados en la Ciudad de Cali, hasta que el DAGMA autorizó su cierre y la reubicación de los animales. Júpiter fue trasladado a Montería a un lugar donde supuestamente iba a estar en “mejores condiciones”.

El pasado viernes Ana Julia fundadora de Villa Lorena se vio obligada a viajar hasta el lugar donde se encuentra el Leon después de evasivas de informarle sobre las condiciones del animal. Hoy todos sabemos el por qué. Júpiter está en un estado deplorable, paso de pesar 200 kg a pesar sólo 90kg y su vida está en peligro, todo por el mal manejo y la falta de ética de el DAGMA y demás entidades responsables de la vida del animal", aseguran en Change.org.

Pues ahora, las miradas se han volcado sobre el Dagma, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, quienes fueron los responsables del traslado del león, a quien quieren salvar.

Siiiiiiii? Y el veterinario que hace 20 años lo vio nacer no se conmovió antes? No se vinculó de manera OPORTUNA a su cuidado? Ahora sí, justo cuando agoniza? No aclaren más @DagmaOficial porque oscurecen y están generando MÁS ASCO E INDIGNACIÓN del que ya sentimos por ustedes! https://t.co/M7uAdkLqTV

— Rosa Juliana Herrera Pinto (@juliherrerap) February 26, 2020