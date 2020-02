"No paraban las agresiones": crudo relato de joven atacado por policías en Bogotá

Crudo relato de joven atacado por policías en Bogotá.

Un presunto caso de abuso policial se volvió a presentar en la capital.

El hecho se presentó la tarde del sábado pasado, en el sector de Galerías.

De acuerdo con la denuncia, un joven, identificado como Javier Heredia, y su primo, fueron atacados por uniformados del CAI San Luis.

"Un primo cometió el error y estupidez (el cual debía ser castigado con su respectivo comparendo) de orinar en frente a una patrulla, y yo cometí un acto de inmadurez de sacar el celular para tomarle una foto… Al momento de sacar el celular un señor agente de @PoliciaColombia me agarró y me puso el taser en el cuello dejándome inmovilizado totalmente para quitarme el celular, una vez en el piso con patadas disimuladas y maltratándome verbalmente me sube a la patrulla", explicó Heredia en su cuenta de Twitter.

Después de eso, los policías llevaron a los jóvenes al CAI de San Luis, donde continuaron agrediendolos. "Empezaron primero a pegarle puños y patadas a mí primo, luego a mí en el estómago causando gran dolor ya que tengo una lesión de costilla ( obvio esto no deja marcas para evidenciar en medicina legal)", agregó.

"No paraban las agresiones tanto verbales como físicas, al final me hacen un comparendo, donde aparte de no saber escribir, manifiestan que dije "topos hps" y vale 234.000 pesos. Hasta donde sé, tomar una foto ( que estuvo mal hecho) no es ilegal, y actuar inmediatamente con un arma no letal para quitarme el celular sí lo es", puntualizó el joven.

Quiero contarles algo que me sucedió El día sábado 23 de febrero con la @PoliciaColombia, ya que por lo visto legalmente y por tiempo no puedo hacer mucho, me disculparàn si no soy el mejor redactando… — Javier Heredia (@DonJavi88) February 26, 2020

