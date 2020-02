Así delinquía banda de policías que extorsionaba negocios de Galerías

La banda de policías fue grabada en video extorsionando a un taller de motos en el sector de Galerías, Teusaquillo.

La comunidad de Galerías, uno de los barrios más tradicionales de Teusaquillo, se vio afectada por graves casos de extorsión. Los negocios del barrio estaban siendo extorsionados por una banda de policías que se había posicionado en este sector.

La banda estaba compuesta por dos agentes que, entre las 5 y las 7 de la noche, hacían ronda por los negocios. Allí exigían a los comerciantes dinero a cambio de no sellar los locales. También amenazaban con multarlos debido a una supuesta falta de documentación.

"Teníamos un televisor y por eso nos decían que debíamos mostrar el Sayco y Acinpro, que nos iban a sellar por no tener eso. Nos pidieron 500.000 pesos, pero nosotros acá no manejamos efectivo", dijo al diario El Tiempo una de las víctimas.

Otra añadió que había hecho una obra de ampliación para la que no requería licencia. Aún así, la banda de policías les exigió dinero. "Llegaron casi a las 6:30 de la tarde pidiendo la licencia, pero no había licencia porque no había necesidad. Me dijeron que sí y que nos iban a sellar tres días y que la multa costaba como 2 millones de pesos", aseguró.

Los agentes fueron enviados, según El Tiempo, a vacaciones por 15 días. Entre tanto debieron entregar sus armas y sus placas. Entre el 2016 y julio del 2019, 547 uniformados de la Policía de Bogotá fueron retirados por procesos disciplinarios, penales, por falta de confianza o porque incumplieron las reglas internas o metas operativas.

