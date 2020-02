Uno de los temas a tratar en los últimos meses ha sido el arribo de millones de venezolanos a Colombia. Dicha situación ha generado que más de uno se pronunció en torno al caso. De hecho, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, dio a conocer una propuesta para darle otro manejo a ello.

“Le estamos proponiendo al Gobierno que cree un modelo de aseguramiento en el cual, a partir de los ingresos de ellos, puedan pagar un aseguramiento en salud para que de esa manera sea más báratro y eficaz prestarles el servicio. Un migrante puede llegar a ganarse en promedio hasta 5 veces más en su nuevo país, de lo que ganaba en su país. Si uno le cobrara un pedazo de esos costos, como un impuesto de migración o visa de trabajo, podría ahí cubrir los costos de Migración y educación de su familia, de esa manera, reducir el impacto que tienen en las regiones”

¿Por qué la propuesta del alcalde de Barranquilla para mitigar los gastos de los venezolanos en Colombia causa polémica?

En etrevista con Blu Radio, el exministro de Salud y expresidente de Acemi, Jaime Arias, se pronunció sobre el caso. Allí dejó claro que era, prácticamente, imposible hacer eso. Y es que, según él, los venezolanos no tiene con qué pagar.

“No se les puede cobrar porque la mayoría de ellos no tiene cómo pagar. Colombia ha hecho un esfuerzo muy grande en materia de salud y en educación con la población venezolana que ya se acerca a los 2 millones de personas. De ellos, un alto porcentaje no tiene posibilidad de pago. El sistema de salud, prácticamente, los ha absorbido como ocurre en otros lugares donde reciben el servicio por estar en el país, no por ser ciudadanos. Es lo que Colombia ha hecho con los venezolanos a un costo alto, que puede ser alrededor de medio billón de pesos al año. Sin embargo, cobrarles no es práctico porque no tienen cómo pagar”

