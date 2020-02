Desde el Cantón Norte, Andrés Felipe Arias habló de Santos y Uribe

El exministro condenado por Agro Ingreso Seguro Andrés Felipe Arias aseguró que su condena fue "ilegal".

Reapareció Andrés Felipe Arias. Luego de ser extraditado de Estados Unidos, y de su polémico ingreso al Cantón Norte, el exministro de Agricultura, condenado por la Corte Suprema de Justicia como responsable del escándalo de Agro Ingreso Seguro, dio su primera entrevista.

En esta entrevista, a la periodista de Semana Salud Hernández-Mora, Arias aseguró que es un "símbolo político". Según el exministro, fue condenado debido al enfrentamiento entre la Corte y el expresidente Álvaro Uribe.

"Por eso mi sentencia es ilegal, porque fue sin pruebas, es por sospecha y es por un delito de autor —que es un atrocidad— y porque fue proferida y contaminada por personas comprobadamente corruptas. Es una sentencia ilegítima y por eso mi batalla es apelarla", aseguró Arias.

La reportera procedió a preguntarle sobre Juan Manuel Santos en un tono acusatorio al expresidente. "¿No le da cierta rabia que le investiguen y no pase nada aunque sea evidente que un empresario llevó dinero de Odebrecht en una tula de manera ilegal a su campaña y no pase nada? ¿No le da "rabiecit"a que hasta con premio Nobel se pasee por todo el mundo?", preguntó Hernández-Mora.

La respuesta de Arias fue más tranquila, aunque también acusó a Santos. "Yo la verdad no quiero hablar del señor Santos, él allá en su conciencia sabe lo que me hizo. Él y yo sabemos lo que me hizo a mí, él y yo sabemos cómo me lo hizo a mí. Él y yo sabemos todo lo que urdió pero no quiero tocar ese tema", dijo.

La entrevista entre Hernández y Arias puede verse en este video.

Siga a Publimetro en Google News.