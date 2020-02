La periodista ya tiene en su poder algunos documentos clave. Vicky Dávila ya tiene pruebas adicionales que sustentan testimonio de Aída Merlano.

La semana pasada la periodista tuvo en su programa a la excongresista Aída Merlano.

Como muchos saben, Merlano estaba prófuga de la justicia en Colombia, por lo cual escapó a Venezuela.

Sin embargo, tras su recaptura, Merlano decidió prender el ventilador y compartió fuertes declaraciones que enlodan a la alta esfera política del país.

Tras la polémica entrevista, Vicky Dávila compartió algunas conclusiones al respecto en su columna para Revista Semana.

Pero no solo reflexiona, sino que anuncia que tiene ya en su poder algunos de los documentos que le prometió Merlano.

"Hablemos de las pruebas. Aida Merlano aseguró que me enviaría los documentos que sustentaban su testimonio", escribe Dávila.

"Ya tengo en mi poder algunos elementos que no publicaré hasta tanto no termine una serie de verificaciones. Quizás me tome mucho tiempo. También me hizo saber [Merlano] que se frenó el envío de dichos documentos porque las amenazas contra sus hijos y toda su familia se habrían agudizado tras la publicación de la entrevista en Semana TV".

Además de esto, la periodista insta a las autoridades competentes a no dejar pasar las declaraciones de la excongresista, ni a demeritar su testimonio.

"No olviden que la Yidispolítica nació con una explosiva entrevista que Daniel Coronell le hizo a la exparlamentaria Yidis Medina. Ella se autoincriminó como lo hizo la Merlano y la justicia empezó a investigar. ¿Por qué ahora no jalan esta pita?", comenta Dávila.

Por ahora, solo queda esperar a que la periodista termine de verificar los documentos que le hicieron llegar para comprobar su validez en el caso.

