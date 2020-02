Estudiantes vs. River Plate | La escala más brava, camino al título

River cuenta las fechas, los partidos, los días y las horas camino al título de la Superliga. Ya solo quedan tres escalas, dos en condición de visitante y una como local. Sin duda, la más difícil de ellas es la que tendrá el equipo Millonario este domingo ante Estudiantes de La Plata.

En el renovado estadio del conjunto pincharrata, River sabe que no puede fallar. Boca Juniors le pisa los talones y para colmo juega antes ante Godoy Cruz. No obstante, Marcelo Gallardo se abstrae de ello y sabe que todo paso por lo que haga o no su equipo.

Gallardo también es conocedor de la mística del estadio de La Plata. Desde su renovación, Estudiantes no pierde allí, pese a las críticas al funcionamiento del equipo. Poco a poco, Gabriel Milito gesta un equipo que juego como él pretende y en las últimas fechas viene jugando bien. En River, el DT no planea hacer demasiados cambios con respecto al triunfo ante Banfield.

Día: 23 de febrero

Hora: 21:45hrs // 19:45hrs de Bogotá

