Barcelona vs. Eibar | Los blaugranas sueñan con un tropiezo del Madrid para ser líderes

Poco a poco, la casa se pone en orden. La llegada de Quique Setién generó toda clase de reacciones entre la hinchada. Unos se mostraron a favor, mientras otros estuvieron en desacuerdo con la salida de Ernesto Valverde. Lo cierto es que la decisión estaba tomada y solo restaba apoyar el nuevo proyecto. El link para Ver EN VIVO Barcelona vs Eibar ONLINE GRATIS La Liga Streaming Ahora lo encuentra más abajo.

El inicio de la era no fue la mejor. Los resultados no acompañaron y el estilo de juego no convenció. De hecho, el conjunto culé quedó eliminado de la Copa del Rey a manos del Athletic Bilbao, causando una lluvia de críticas y prendiendo las alarmas. Prueba de ello fue el cruce entre Abidal y Messi que dió de qué hablar.

Sin embargo, en los últimos partidos, todo parece haber vuelto a la normalidad. En la victoria 2-3 sobre Real Betis quedaron buenas sensaciones, las cuales se confirmaron en el importante triunfo 2-1 ante la revelación Getafe. Por eso, en está ocasión contra Eibar, Barcelona tiene la oportunidad de ganar, gustar y golear.

La mente, de seguro, está centrada en el duelo del próximo martes frente al Napoli por Champions League. No obstante, en las todas blaugranas deben ser consientes de que de sumar los tres puntos y una derrota o empate del Real Madrid, los ubicará en el primer lugar de la tabla de posiciones de La Liga.

Día: 22 de febrero

Hora: 10:00 a.m.

Canal: Directv Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

