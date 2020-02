Always Ready vs. Millonarios: los embajadores, obligados a estar a la altura en la Copa Sudamericana

Discreto inicio de año para Millonarios. Los resultados y el rendimiento del equipo no han sido los mejores y las críticas no se han hecho esperar. Y es que, como club grande e histórico del fútbol profesional colombiano, siempre tiene la obligación de figurar y pelear en todos los frentes. El link para Ver EN VIVO Always Ready VS Millonarios ONLINE GRATIS STREAMING Copa Sudamericana 2020

Los números en el rentado local dejan mucho que desear. Luego de cinco jornadas, los albiazules acumulan dos empates, dos derrotas y tan solo una victoria. Dicho triunfo llegó en la última fecha, llenando de esperanza a la hinchada, que confía en que puede ser el punto bisagra para levantar cabeza.

Además, los capitalinos no tienen otra opción. A nivel internacional, la responsabilidad es mayor, ya que está en juego el prestigio del país. Por eso, el conjunto bogotano deberá sacar a relucir su mejor versión, más allá de que aún no haya aparecido.

Alberto Gamero, hombre en quien depositan toda la fe, tendrá la gran oportunidad de demostrar que no se equivocaron al escogerlo como el salvador. Negar su profesionalismo, dedicación y trabajo fuerte sería un completo despropósito. Basta con escucharlo en ruedas de prensa previas a cada partido para darse cuenta del análisis profundo y casi perfecto que hace de sus rivales. Sin embargo, en la cancha no se ve plasmado tal estudio minucioso.

En esta ocasión, el panorama parece estar a favor de Millonarios. En la ida ganó 2-0 en El Campín, con goles de David Macalister Silva y Hansel Zapata, ventaja que le permite llegar un poco más tranquilo. Además, se mostraron muy superiores, al menos en el primer tiempo, ya que en la segunda mitad sufrieron un poco. Por último, para el encuentro de vuelta, el estratega contará con lo mejor de su nómina. Eso sí, no estará Macalister Silva por una lesión de última hora.

Eso sí, hay un factor que jugará un papel determinante y al que deberán ponerle mucha atención: la altura. Para nadie es un secreto que La Paz es una ciudad complicada. Las condiciones geológicas hacen sufrir a cualquier club que pise dicha zona. Razón por la que los embajadores tendrán que distribuir mejor sus energías porque, sin lugar a dudas, son los candidatos y tienen que clasificar sí o sí.

Día: 20 de febrero

Hora: 5:15 p.m.

Canales: Directv Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

