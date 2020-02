Los territorios de paz en Bogotá que prometió Claudia López a Colombia

Dos territorios de paz en Bogotá se convertirán en un emblema, según la alcaldesa, del proceso de la paz con las Farc.

La alcaldesa Claudia López lideró un proceso de alcaldes de todo el país para apoyar el proceso de paz con las Farc. En medio de una gran polémica por la falta de impulso que ha dado a esto el gobierno de Iván Duque, las ciudades lideradas por Bogotá entrarían a un mecanismo para proteger el acuerdo del Teatro Colón.

La mandataria expresó, en medio de un foro organizado por la Alcaldía, su intención de que Bogotá sea epicentro de paz y reconciliación. A este foro asistieron, entre otros, el senador del partido Farc Rodrigo Londoño y el consejero presidencial Emilio Archila.

Para esto, López anunció la designación de dos territorios de paz en Bogotá. En estos se realizarán Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) que permitan cumplir las metas del acuerdo de paz.

Los dos territorios se ubicarán en el sur de Bogotá. Uno será en la localidad de Sumapaz, un área rural muy afectada por el conflicto armado. El segundo, que se ubicará entre Bogotá y Soacha en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, atenderá entre otros a las zonas donde decenas de jóvenes fueron reclutados y asesinados en los llamados "falsos positivos".

"Incorporar allí acciones específicas de memoria, de reconciliación, de inclusión productiva para las víctimas, de garantías de no repetición, acciones e inversiones adicionales a las que ya tenemos en esas zonas, incluso para las víctimas, tendremos nuevas inversiones en un plan de desarrollo con enfoque territorial”, manifestó la mandataria.

López añadió que los territorios de paz en Bogotá no serán parte de una competencia con el Gobierno nacional. "La paz no solo debe ser con los reincorporados ni con las víctimas, sino con toda la ciudadanía. Tiene que ser con legalidad, con inclusión social y productiva (…) Esta iniciativa no la estamos haciendo para hacer una especie de paz en Bogotá que compita con la paz que está tratando de hacer el Gobierno Nacional, es una sola", aseguró.

Siga a Publimetro en Google News.

Le puede interesar: