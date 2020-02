El líder del gremio de los taxistas ha sido noticia por el regreso de la aplicación de Uber al país, luego de la dura batalla jurídica que dio porque la aplicación se fuera de Colombia.

En entrevista con Vicky Dávila, en donde habló sobre el regreso de Uber, soltó varias 'perlas' que fueron polémicas.

“Sí, es verdad. Yo me siento traicionado por el presidente Duque… nosotros le regalamos un taxi”, aseguró el líder de los taxistas.

Pero ante la sorpresa de la periodista, Ospina tuvo que aclarar que fue un taxi de juguete, lo que causó gracia.

“A Duque. Pero un taxi de mentiras, de juguete y el presidente cogió el carro y dijo: ‘vamos a proteger la industria del taxi’”, aclaró Ospina, en Semana.

La 'guachada' de Hugo Ospina que emberracó a Vicky Dávila:

Pero el problema con la periodista llegó cuando el taxista, dijo lo siguiente: "“¿Usted cree que Transmilenio presta un buen servicio? Allá lo atracan, lo violan. A las señoritas las cogen […] Ese es el único sistema en Colombia en que una mujer se sube al Transmilenio y se baja con tres meses de embarazo; porque todo el mundo la coge, todo el mundo la manosea. ¡Allá se presta un mal servicio, Vicky!”

Dávila le respondió que no era un buen comentario:

“Lo van a acabar por eso que acaba de decir”.

“¿Por qué? […] ¡Es que es la verdad! Usted se sube a un TransMilenio y la cogen (…) Además, usted tan bonita, ni se vaya a subir, ¡ni se vaya a subir, Vicky!”.

“Yo creo que ya no quedo embarazada; no se preocupe”, respondió la periodista. "Se acordará de mí, que lo van a acabar por eso. ‘Qué irrespeto a las señoras’, ya me están escribiendo acá…".