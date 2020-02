¿Con plastilina? Uribe explicó, paso por paso, su declaración de renta

Este lunes se conoció el documento y hay un detalle en la declaración de renta de Uribe que a muchos les llamó la atención. El expresidente y ahora senador fue uno de los últimos en hacerlo público para cumplir con la norma. Álvaro Uribe explicó, paso por paso, su declaración de renta.

En el documento se lee que su patrimonio bruto es de más de 12 mil millones de pesos. Pero el total del patrimonio líquido es de casi 10 mil millones de pesos.

Rápidamente la imagen se viralizó en redes sociales y empezaron a lanzar sus opiniones. Varias personas aseguraron que en el documento no aparece el total de su riqueza.

Pues tras varias polémicas en redes sociales, el senador salió al paso de sus detractores, como Gustavo Bolívar, y explicó que sí ha pagado impuestos y que la realidad es que los colombianos no sabemos leer declaraciones de rentan.

Este es el comunicado en donde Álvaro Uribe explicó, paso por paso, su declaración de renta:

Impuestos pagados en 2018:

$ 208.447.727

Sobre la declaración de renta del expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez, nos permitimos puntualizar:

1. El ex Presidente y senador Álvaro Uribe Vélez, en su ejercicio presidencial, entregó al Procurador General, la declaraciones de renta de toda su vida.

2. A partir del 7 de Agosto de 2010 y hasta su elección al Senado, el ex Presidente y senador Uribe recibió honorarios profesionales en el extranjero, que se reflejan en la liquidación de impuesto de renta de esos años, lo que por mandato de la ley suspendió a mediados de 2014 por su elección al Senado.

3. A continuación el listado del impuesto de renta liquidado durante esos años:

Año gravable: Impuesto liquidado:

2010 $ 98.791.000

2011 $231.266.000

2012 $299.765.000

2013 $175.490.000

2014 $129.200.000

4. En relación con el año 2018 los impuestos pagados por el ex Presidente y senador Álvaro Uribe Vélez, son los siguientes:

Renta, impuesto pagado con

anticipos y retenciones: $ 83.761.000

Patrimonio: $ 94.149.000

Predial: $ 30.537.727

Total impuestos pagados: $ 208.447.727

5. Todos los bienes del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez han sido históricamente declarados. Incluso él mismo informó a la opinión pública sobre la única cuenta que tiene en un banco extranjero, y que está identificada en la información suministrada para cumplir con la ley 2013 de 2019.

Bogotá, Febrero 18 de 2020