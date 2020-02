Presentan ponencia para dar vía libre al aborto, pero con una condición...

Dos demandas de la abogada Natalia Bernal Cano, encargada de reabrir el tema del aborto y su legalización, hoy llevan a una ponencia en la Corte Constitucional. Presentan ponencia para dar vía libre al aborto en Colombia.

Según conocieron algunos medios, el magistrado Alejandro Linares presentó una ponencia sobre el tema. La despenalización del aborto, bajo cualquier causa, sería la discusión.

La interrupción voluntaria del embarazo, sin incurrir en delitos, estaría permitida hasta la semana 16. La mujer no tendría que argumentar alguna razón, más allá de la voluntad propia.

La ponencia se sustenta en las demandas de la abogada Bernal Cano, en donde expone que las practicas abortivas en el país conllevan a "tratos crueles, inhumanos y degradantes para la mujer y el feto".

Cabe aclarar que esto no significa que ya sea un hecho, sino que hasta ahora se discutiría en sala. La discusión podría empezar la próxima semana en el alto tribunal.

Sin embargo, esto ha causado polémicas en sectores políticos de derecha en donde se dice que ya preparan un referendo para evitar la laxitud del aborto en cualquier caso.

Por ejemplo, el senador Álvaro Uribe aseguró que lanzaría la propuesta. Así lo comunicó en su cuenta de Twitter y el mensaje ya cuenta con varios miles de retuits y favoritos. Esto abre, nuevamente, la polémica ya superada en varios países desarrollados.

A mi no me intimidan!

No me da miedo defender lo que creo, así sea impopular o me quite votos!

Llegué al congreso a defender nuestros derechos, así sea la ÚNICA que se atreva a decirlo, lo haré sin titubeos!

Jamás mentiré por ganar votos, no soy hipócrita! #AbortoLegal2020

— Katherine Miranda (@MirandaBogota) February 19, 2020