En redes piden revisión por supuesto fraude en elecciones presidenciales

Luego de las declaraciones de Aida Merlano, en entrevista con Vicky Dávila, en las que inculpa al presidente Iván Duque de haber sido beneficiario de la compra de votos para la segunda vuelta, el senador y rival del ahora mandatario, en segunda vuelta, reclamó la victoria. Petro reclamó las elecciones por declaraciones de Aida Merlano.

"Le robaron la presidencia a las fuerzas populares y trabajadoras, a la juventud, a los territorios pobres en el 2018. Lo hicieron sobre la base del delito y la mafia. Lo hicieron comprando los votos. Duque no podrá borrarse su faz de ilegitimidad en la historia", aseguró Petro.

También aseguró que por ser el hijo de la región, él había ganado en la Costa Caribe.

"Duque esta en la presidencia de manera ilegitima. Sólo se impuso comprando votos por centenares de miles en el Caribe. En el Caribe las encuestas me daban un triunfo holgado por ser hijo de ese territorio. Al final se impuso Duque con fraude y delito", señaló el senador en su cuenta de Twitter.

Pues sus seguidores también apuntan a que las elecciones fueron robadas y que deben "evidenciar el fraude", por medio de redes sociales, tras las declaraciones de la excongresista.

Se acuerdan TODAS las plazas llenas con Petro?

No hubo lugar que no llenara y donde no recibiera muestras de cariño y apoyo.

Se acuerdan TODAS las plazas solitarias con Duque?

Lugar a donde llegaba lo despreciaban.

Solo alguien sin neuronas cree que no hubo fraude electoral. pic.twitter.com/JP1pal3gNH

— Un patito muy rebelde 🍒💞☕💐⚽ (@cerecitadeli) February 18, 2020