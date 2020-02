Vicky Dávila entrevistó a Aida Merlano y dice que su relato es "muy grave" y "tenaz"

Luego de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, invitará a los periodistas colombianos a viajar para entrevistar a Aida Merlano, Vicky Dávila decidió ir hasta el país hermano para hablar con la excongresista. Vicky Dávila entrevistó por horas a Aida Merlano.

Así lo anunció la periodista en su red social de Twitter, en donde aseguró que lo que le dijo la prófuga de la justicia colombiana es "muy grave" y "tenaz".

Señaló que sería raro que la justicia colombiana no investigara lo que al excongresista, apresada en Venezuela tras ser encontrada allí, fugada de Colombia, le contó por horas.

"Hace pocas horas llegué de Caracas. Logré entrevistar a la excongresista Aida Merlano durante horas. Lo que dice es muy grave. Ustedes podrán verla el lunes a las 11:30 a.m. en el Canal Semana Tv. Su relato es tan tenaz que no sé cómo la justicia de Colombia podrá no investigar", afirmó la periodista en sus redes sociales. Vicky Dávila entrevistó por horas a Aida Merlano.

La justicia busca a Merlano:

El Gobierno de Colombia solicitó este jueves la extradición de la excongresista Aida Merlano, detenida en una cárcel de Caracas, a la embajada venezolana en Bogotá, que representa a Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de ese país.

Según la Cancillería colombiana, "esta solicitud de extradición, emitida por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (…) ha sido presentada ante la embajada de Venezuela en Colombia, que representa al Gobierno legítimo del presidente Juan Guaidó".

Merlano, condenada en Colombia a 15 años de cárcel por corrupción electoral, se fugó en octubre pasado aprovechando una cita en un consultorio odontológico de Bogotá y fue arrestada el 27 de enero por agentes de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maracaibo (Venezuela).

TRÁMITE IMPROBABLE

En el trámite, la Cancillería pide a Guaidó que "adelante todas las gestiones que permitan que la señora Merlano regrese a territorio colombiano, responda por sus delitos y cumpla la condena que le ha sido impuesta".

Sin embargo, es improbable que esta solicitud prospere porque Guiadó no tiene actualmente ninguna competencia sobre la Justicia venezolana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores recuerda igualmente que Colombia "acoge con reconocimiento el ofrecimiento efectuado por el presidente Guaidó en días pasados, en el sentido de estar dispuesto a brindar toda su colaboración y la de las instituciones legítimas de Venezuela, en la atención a este caso".

Colombia fue, junto con Estados Unidos, uno de los primeros países en reconocer, en enero de 2019, a Guaidó como presidente interino de Venezuela, lo que tensó las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro, actualmente rotas.

En su solicitud, el Gobierno colombiano destaca que "el compromiso del presidente Guaidó y de la Asamblea Nacional que él también preside, con el Estado de Derecho y la cooperación internacional en la lucha contra el delito, son un respaldo para el buen término de esta solicitud".

También recuerda que los mecanismos de cooperación internacional judicial con el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, fueron afectados en su funcionamiento normal "al haber expulsado a todo el personal diplomático y consular de Colombia".

