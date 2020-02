“Cuatro mujeres policías acabaron con mi vida”: doloroso relato de estudiante torturada en portal de TM

Doloroso relato de estudiante torturada en portal de TransMilenio por cuatro mujeres policías.

Una grabación que se filtró en las últimas horas muestra un posible nuevo caso de abuso de autoridad en la capital.

En las imágenes se observa el momento en que una joven es torturada por mujeres policías. El caso ha generado repudio e indignación.

PUBLIMETRO conoció de primera mano el relato de la víctima, quien cursa séptimo semestre de Negocios Internacionales.

*Mariana, de 22 años, cuenta que todo ocurrió el pasado 22 de noviembre, en el marco de las agitadas jornadas de protesta que vivió la ciudad por el paro nacional: “Aún no entiendo cómo se reveló el video, porque la que estaba grabando era una patrullera. En ese momento no denuncié porque las policías registraron mi identificación y tomaron todos mis datos personales de la agenda de mi universidad y me amenazaron con matarme si denunciaba”.

Según la acusación de Mariana, en el momento de los hechos se encontraba en compañía de su mamá y un amigo en el portal de Las Américas esperando transporte, cada uno iba para su lugar de trabajo.

“Pasaron 10, 15, 20 minutos y los buses no pasaban, ¡pasaron 40 minutos y seguían sin pasar! Entonces la gente se empezó a rebotar. Mientras tanto a las afueras del portal, empezaron a presentarse disturbios (por el paro nacional) y la gente que estaba dentro del portal se bajó de las plataformas, yo también lo hice para apoyar y participar en las arengas. Como éramos una multitud relativamente pequeña, me identificaron desde ese momento”.

Minutos después, llegaron al portal agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y la situación de orden público se salió de control.

“Llegaron los del Esmad, como siempre súper agresivos a sabiendas que dentro del portal había niños, personas adultas y mujeres embarazadas. No les importó y entraron de una a tirar gases lacrimógenos. Nosotros salimos a correr, y mi amigo me pasó una pañoleta para taparme la cara de los gases. A pesar de lo que estaba pasando, yo seguía con la idea de ir a trabajar, porque en la empresa no servía de excusa que llegara tarde por disturbios en el portal. En medio del alboroto, un policía me agarró de la chaqueta y me llevó a la otra plataforma que es donde únicamente entran funcionarios, mi mamá obviamente se fue detrás mío angustiada. A ella le dicen que me van a requisar”, relató la estudiante.

Dese ese momento, el infierno de Mariana comenzó. Fue uno de los instantes más difíciles y humillantes de su vida, según se lo hizo saber la estudiante a este diario. “En el camino me tacharon de capucha, dijeron que había dañado las cosas de TransMilenio (cosa que no fue cierta). Inicialmente, me requisaron y yo obviamente no tenía nada, entonces me dijeron: ‘Venga al baño un momentico’. Yo pensé que me iban a volver a requisar, y en ese momento entraron cuatro mujeres policías que recién se habían quitado sus identificación. Antes de que empezaran a pegarme, me tiraron todo de la maleta. Me rompieron todo el maquillaje, la plancha y el cuaderno de la u (de donde sacaron todos mis datos personales)”, añadió.

De acuerdo con su relato, luego de que le rompieron todas sus cosas, y una de ellas incluso intentó robarse su celular, le empezaron a pegar y a gritarle improperios.

“Me trataron terrible, recuerdo que me dijeron que para eso estudiaban ellas, para dar bolillo. Que yo era una hiju***** una perr**, todo lo que me dijeron e hicieron no se alcanza a dimensionar en el video (…) mientras me trataban de lo peor, me empezaron a pegar con sus bolillos. Hablar de esto y recordarlo es algo muy traumático para mí”, expresó entre lágrimas.

Mientras esto pasaba en el baño del portal, la mamá de la estudiante seguía en la plataforma pidiendo explicaciones por su paradero; al verla tan alterada, una de las uniformadas salió: “Tuvieron el descaro de salir y decirle a mi mamá que me habían reprendido como ella no lo había hecho. Mi mamá quedó consternada, alterada. Fue terrible para ella”.

Después de la brutal agresión Mariana fue retenida durante varias horas. Al salir dudó en denunciar, sin embargo, se acercó a la URI de Paloquemao, donde no la quisieron ayudar porque no tenía la identificación de las uniformadas.

Angustiada, llegó al hospital donde le dieron cinco días de incapacidad por la brutalidad de la agresión.

“Ahora no puedo ver o estar cerca de algún policía, me da miedo. Recuerdo todo lo que tuve que pasar”.

A raíz de la agresión, Mariana perdió su trabajo y no se ha podido volver a recuperar. Ahora que la situación es pública, sigue temiendo por su vida, sin embargo, se siente con la valentía de denunciar para que las mujeres que la agredieron asuman su responsabilidad.

* Nombre cambiado por seguridad de la víctima.

Abuso policial durante el pasado #ParoNacional, los hechos según los denuncian, fueron en un baño del Portal Americas. ¿Qué sanciones tendrá la policía en estos casos @ClaudiaLopez? pic.twitter.com/IqsmvFfUdV — Estefania (@ActivistaBogota) February 11, 2020

¿Qué dicen las autoridades?

Al conocerse la grabación, la Policía Metropolitana de Bogotá emitió el siguiente comunicado:

Por los hechos que habrían ocurrido hace cuatro meses y que hasta hoy conocimos, debido a que no había una denuncia, se dio inicio a una investigación disciplinaria para determinar cuál fue realmente la situación en tiempo, modo y lugar.

De esta manera, de acuerdo a los resultados de la indagación que se está adelantando y de comprobarse alguna irregularidad por parte de las señoritas uniformadas, la institución tomará las medidas disciplinarias a las que haya lugar.

Este tipo de comportamientos son de carácter individual y no están ajustados a los protocolos, mucho menos a los valores y principios éticos de nuestra institución.

Adicionalmente, PUBLIMETRO consultó a TransMilenio, teniendo en cuenta que los hechos se habrían presentado en el sistema. La entidad no se pronunció al respecto, sin embargo, se comprometió a indagar las cámaras de seguridad.