Tras varios pronunciamientos de su expareja ante los medios de comunicación, joven que será demandada por abortar contó su versión.

Aunque no se saben mayores detalles de ella, la emisora regional Radio Súper logró contactarla. Ahí ella dio algunas declaraciones sobre lo que ha pasado en los últimos días.

Joven que será demandada por abortar contó su versión

La mujer que abortó a su bebé con siete meses de gestación dijo que nunca fue presionada por sus familiares. por el contrario, aseguró que lo hizo porque se sentía afectada psicológicamente.

“Él se dio cuenta cuando nos enteramos que a mí alegría no me dio. Él me preguntó y no le respondí, le dije que ya qué”, manifestó.

Luego dijo: “No me siento bien psicológicamente. Todo lo que ha pasado lo único que ha traído es problemas psicológicos. Lo único que he querido es que esta pesadilla no esté pasando”.

También aseguró que la familia de su exnovio la presionó para que tuviera el bebé en contra de su voluntad. “He recibido amenazas para mí y para mi mamá, dice que si yo no tengo el hijo se las voy a pagar (…) Los psicólogos avalan que no me encuentro preparada para seguir con el embarazo”.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

Sigue nuestras noticias en Google News

También le puede interesar: